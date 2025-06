Bastoni | Inter al Mondiale per Club non in vacanza! Chivu lavora sulla testa

atteso, e siamo felici di aver conquistato questi tre punti fondamentali. La vittoria ci dà fiducia e ci sprona a lavorare ancora di più, perché il nostro obiettivo è continuare a migliorare e crescere come squadra. Ora, davanti, ci aspetta un percorso impegnativo, ma con questa grinta e determinazione possiamo raggiungere grandi traguardi. Non in vacanza, sì, ma sempre con la testa al massimo.»

Dopo la preziosa vittoria contro l’Urawa Red Diamonds, Alessandro Bastoni ha commentato ai microfoni di DAZN il successo dell’Inter, che torna finalmente a respirare l’aria dei tre punti. Un risultato fondamentale, non solo per la classifica del torneo, ma anche per il morale della squadra nerazzurra, reduce da settimane difficili. NON IN VACANZA – Alessandro Bastoni commenta così la vittoria in rimonta contro l’ Urawa Red Diamonds: «Era tanto che ci mancava la vittoria e avevamo voglia di tornare a sentire la sensazione dei tre punti. Stavamo facendo la partita come contro il Monterrey e poi abbiamo preso gol. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bastoni: «Inter al Mondiale per Club non in vacanza! Chivu lavora sulla testa»

In questa notizia si parla di: bastoni - inter - mondiale - club

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Inter, 2-3 acquisti già prima del Mondiale per Club: i nomi - L'Inter si prepara a un mercato invernale scoppiettante, con acquisti già pianificati prima del mondiale per club.

Buongiorno col solito gol da calcio d'angolo di Sergio Ramos che a 39 anni svetta su Acerbi, Bastoni e Pavard. L’Inter di Chivu all’esordio non va oltre l’1-1 col Monterrey al mondiale per club. Vai su Facebook

Buongiorno col solito gol da calcio d'angolo di Sergio Ramos che a 39 anni svetta su Acerbi, Bastoni e Pavard. L’Inter di Chivu all’esordio non va oltre l’1-1 col Monterrey al mondiale per club. Vai su X

Perché Bastoni, Calhanoglu, Pavard e Thuram non giocano Inter-Urawa Red Diamonds: infortuni o scelte tecniche? Il motivo delle scelte di Chivu; Bastoni: Resettiamo e ripartiamo, concentriamoci su questa competizione; Inter, la formazione ufficiale al Mondiale: da L. Henrique e Sucic a Mkhitaryan, Dimarco e Bastoni.

Mondiale per Club, l’Inter supera l’Urawa Red Diamonds 2-1. Decidono Lautaro e Carboni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mondiale per Club, l’Inter supera l’Urawa Red Diamonds 2- Lo riporta tg24.sky.it

Mondiale per club 2025, Inter-Urawa 2-1: nerazzurri primi nel girone - Al Mondiale per club 2025 prima vittoria per l'Inter: un gol di Valentin Carboni toglie le castagne dal fuoco alla squadra al 92' e regala al nuovo tecnico ... msn.com scrive