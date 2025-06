Bastoni a Dazn | Chivu sta lavorando sulle nostre teste ecco cosa dovremmo fare col nuovo mister

Alessandro Bastoni, pilastro della difesa nerazzurra, ha appena regalato un sorriso a tifosi e addetti ai lavori con il suo commento post-vittoria contro gli Urawa Red Diamonds. Le sue parole risuonano come un invito a riflettere sul peso di una vittoria tanto attesa: un momento che potrebbe segnare una svolta per l'Inter. Ora, con il nuovo mister in panchina, è il momento di tradurre questa energia in risultati concreti.

Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato così dopo il successo ottenuto contro gli Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club. Intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del postpartita di Inter Urawa Red Diamonds, sfida del 2° turno del Mondiale per Club, Alessandro Bastoni  ha parlato così. QUANTO PESO CI SIAMO TOLTI STASERA? – « Tanto, perchĂ© era da tanto che mancava una vittoria. E’ stato importante. C’è stato quel gol subito inaspettato, siam stati bravi a reagire. Loro avevano quel blocco basso in due linee, sono molto orgoglioso dello spirito della squadra ». UNA TESTA DIVERSA PER IL PROSEGUO DEL TORNEO? – « PiĂą che concentrati direi piĂą liberi e spensierati, la concentrazione c’è sempre stata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bastoni a Dazn: «Chivu sta lavorando sulle nostre teste, ecco cosa dovremmo fare col nuovo mister»

