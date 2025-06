Basta massacri da Gaza all’Ucraina I governi ignorano il riscaldamento globale e parlano di riarmo | Ligabue show a Campovolo per i 30 anni di Certe notti

In un mondo spesso sconvolto da conflitti e crisi climatiche, Luciano Ligabue sceglie di tornare alle sue radici per celebrare i 30 anni di "Certe notti". Un evento che trasporta i fan in un viaggio emozionale tra musica e memoria, in un contesto unico come la RCF Arena di Campovolo. È qui che il rock si fonde con l’affetto di migliaia di cuori, ricordandoci quanto siano preziose le nostre origini e i momenti condivisi.

“La mia carta d’identità non è un segreto. Ho 65 anni e li ho vissuti tutti qui, sono legatissimo alle mie radici”. Per festeggiare i 30 anni di “Certe notti”, la canzone che ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera, Luciano Ligabue ha deciso di tornare a casa. E non poteva che scegliere la RCF Arena di Campovolo. Per lui, è la quinta volta sul palco di “un posto magico” che gli ha regalato gioie e l’abbraccio di migliaia di fan, ma anche una delusione nel 2005, quando il live fu guastato da alcuni problemi tecnici. In ogni caso, ha dichiarato “abbiamo lavorato per fare in modo che anche questo show fosse all’altezza dei precedenti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Basta massacri da Gaza all’Ucraina. I governi ignorano il riscaldamento globale e parlano di riarmo”: Ligabue show a Campovolo per i 30 anni di “Certe notti”

