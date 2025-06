Basta degrado la Parco Mita È partita la raccolta firme

Basta degrado al Parco Mita: è partita la raccolta firme per ripristinare decoro e sicurezza. Promossa dal consigliere Gabriele Padovani, questa petizione vuole sensibilizzare l’amministrazione comunale e portare alla discussione in Consiglio una problematica ormai insostenibile. È ora di agire concretamente per proteggere un patrimonio verde fondamentale per tutta la comunità. La mobilitazione è aperta a tutti coloro che desiderano un cambiamento reale.

Una raccolta firme contro il degrado al Parco Mita. A dare notizia della petizione in corso di svolgimento è stato il consigliere comunale e capogruppo di Area Liberale Gabriele Padovani, il quale ha annunciato un’interrogazione da discutersi in seno al prossimo Consiglio, relativamente all’annosa questione delle frequentazioni dell’area verde. "È bene che il sindaco Massimo Isola e tutta la giunta, compreso l’assessore Massimo Bosi con delega alla Polizia Locale, si rendano conto del degrado in cui sono precipitati la maggior parte dei parchi della città – ha specificato Padovani –. Negli ultimi giorni sembra che al parco Mita si stiano raccogliendo le firme per una petizione popolare contro il degrado sempre più in aumento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Basta degrado la Parco Mita". È partita la raccolta firme

In questa notizia si parla di: degrado - parco - mita - raccolta

Parco Horacio Majorana nel degrado: la denuncia dei consiglieri Curia e Arena - Nel quartiere catanese di Librino, il Parco Horacio Majorana versa in uno stato di degrado allarmante, come denunciato dai consiglieri Davide Curia e Cristian Arena.

Basta degrado la Parco Mita. È partita la raccolta firme; Ex cantine Zanzi: Ora si elimini il degrado.

"Il Parco Mita non è solamente degrado" - È in estrema sintesi il messaggio che i volontari del centro sociale che trova sede all ... Da ilrestodelcarlino.it

"Degrado al Parco Mita, vietare gli alcolici" - l’area si sta degradando" Degrado, percezione di insicurezza e soprattutto tanto consumo di bevande alcoliche. Riporta ilrestodelcarlino.it