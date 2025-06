Baskin al Palasport le finali di Coppa Italia | ufficiali tutti gli accoppiamenti

Preparati a vivere un weekend di emozioni e inclusione: le finali di Coppa Italia di baskin si svolgeranno a Ferrara, al Palasport Giuseppe Bondi Arena, il 21 e 22 giugno. Un evento imperdibile che unisce sport e solidarietà , con accoppiamenti ufficiali pronti a stupire. Non perderti questa kermesse unica, iscriviti subito al canale WhatsApp e resta aggiornato su tutte le novità !

