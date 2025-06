Basket Rbr riparte da coach Dell' Agnello e il suo staff Johnson Masciadri e Conti ai saluti

Rinnovato e rafforzato, pronto a scrivere nuovi capitoli di successo. Con la conferma di coach Dell’Agnello e dei suoi assistenti, la Rivierabanca Rimini si prepara a affrontare una stagione ricca di sfide e ambizioni, confidando sull’esperienza e la passione che contraddistinguono il suo staff tecnico. La squadra è determinata a ripartire con slancio, puntando a traguardi ancora più prestigiosi.

Tre punti fermi da cui ripartire dopo l’ultima, entusiasmante, stagione: la Rivierabanca Rimini potrà contare, anche per la prossima annata sportiva, sulla guida tecnica di coach Sandro Dell’Agnello e dei suoi assistenti Sergio Luise e Filippo Calzolari. Lo staff tecnico di Rbr, quindi, è stato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Basket, Rbr riparte da coach Dell'Agnello e il suo staff. Johnson, Masciadri e Conti ai saluti

In questa notizia si parla di: coach - agnello - staff - basket

CHIACCHIERE DA BASKET #35 SUMMER EDITION OSPITE COACH PONTICIELLO LE PAROLE DI LOMBARDI (PRES AVELLINO) LE PAROLE DI BUSCAGLIA (COACH AVELLINO) ? Ecco il link per la puntata integrale https://youtu.be/ijxV Vai su Facebook

Rivierbanca Rimini, le parole di coach Dell’Agnello @Sportando Vai su X

UFFICIALE - Rimini conferma Dell'Agnello e il suo staff; L'Avellino Basket accoglie Giacomo dell'Agnello; Dell’Agnello: «Noi in un momento no. E Cantù ha sempre tutto per salire».

RivieraBanca Rimini avanti con Dell’Agnello e il suo staff - Dopo una stagione ricca di soddisfazioni, tempo di annunci importanti per Rbr. Scrive corriereromagna.it

UFFICIALE – Rimini conferma Dell’Agnello e il suo staff - Tre punti fermi da cui ripartire dopo l’ultima, entusiasmante, stagione: la Rivierabanca Rimini è lieta di annunciare che potrà contare, anche per la ... Segnala basketinside.com