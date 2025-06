basket jesi porte girevoli addio berra resta bruno

Il mondo del basket jesino si prepara a un nuovo capitolo: dopo l’addio temporaneo di Antonio Valentini, il club saluta anche Lautaro Berra, protagonista di un finale di stagione brillante. Le porte girevoli si aprono a nuovi orizzonti, mantenendo viva la passione e l’entusiasmo della squadra. La società ringrazia Lautaro per il suo contributo e si prepara a scrivere altre pagine emozionanti nel futuro della Jesi Academy.

Primi movimenti in casa Academy Jesi: alla notizia dell’addio (momentaneo?!?) del capitano Antonio Valentini (a Milano per studiare alla Bocconi e giocare, sempre in B, con la squadra che porta lo stesso nome) si è appena aggiunto quello di Lautaro Berra, centro di origini argentine, autore di uno strepitoso finale di stagione da oltre 20 punti a gara. "Basket Jesi Academy – si legge nella nota della società - saluta e ringrazia Lautaro Berra per la serietà e l’impegno con cui ha affrontato la stagione appena conclusa in casacca General Contractor. A Lautaro che tornerà a giocare in A1 argentina (ma davvero?!? ndr) l’abbraccio di tutta la società unito ai migliori auspici per il prosieguo della carriera". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it