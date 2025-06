basket femminile la turchia elimina la grecia dagli europei francia schiacciasassi con la svizzera

Sarà dunque la Turchia a mettere il turbo nel prosieguo del torneo, mentre l’Italia si prepara a lottare contro la Lituania per conquistare il primato nel gruppo B. Con sfide appassionanti all’orizzonte, il meglio del basket femminile europeo promette emozioni da brivido e sorprese sorprendenti. Restate con noi: il cammino verso la gloria è appena iniziato!

In attesa di Italia-Lituania, che deciderà la vincitrice del gruppo B, è arrivato un verdetto molto importante nel gruppo A degli Europei di basket femminile. La Turchia, infatti, ha vinto lo scontro diretto con la Grecia per 83-72, eliminando le padrone di casa, nonostante un’atmosfera clamorosa al Pireo con oltre 10mila spettatori. Decisivo l’ultimo quarto da 21-13 per le turche, trascinate dai 19 punti di Tilbe Senyurek. Sarà dunque la Turchia l’avversaria nei quarti di finale della vincente della sfida tra Italia e Lituania. Chi perde, invece, tra le azzurre e le lituane dovrà vedersela con la corazzata Francia, che ha demolito quest’oggi la Svizzera con un clamoroso 111-37. 🔗 Leggi su Oasport.it