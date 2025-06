Baselice il circolo di FdI spinge sull’assegnazione dei locali della zona Pip

Il circolo di Fratelli d’Italia di Baselice si fa promotore di un'iniziativa strategica per lo sviluppo locale, proponendo al Sindaco e ai consiglieri comunali un bando pubblico per l’assegnazione dei locali della Zona PIP. Un passo deciso per attrarre investimenti e favorire la crescita economica del territorio, creando nuove opportunità di lavoro e valorizzando le risorse locali. È un segnale forte di impegno e proattività che potrebbe cambiare il volto di Baselice.

Tempo di lettura: 2 minuti "Il circolo territoriale di fratelli D'Italia di Baselice ha presentato una proposta politica al Sindaco del Comune di Baselice, Ing. Massimo Maddalena, e a tutti i consiglieri Comunale, per presentare un bando pubblico per l'assegnazione dei locali della Zona PIP ad aziende che hanno intensione di investire nel nostro territorio". Questo è quanto si apprende dal comunicato del Presidente del Circolo locale, Leonardo Brunetti, a nome di tutto il Consiglio Direttivo e di tutti i tesserati del Circolo Fratelli d'Italia di Baselice. "Per indurre le aziende ad investire nel nostro territorio, sfruttando anche le risorse messe a disposizione dal Governo Meloni con la ZES Unica, bisogna prevedere – continua il Vice Presidente Italo Bianco – non solo politiche economiche di incentivi fiscali riducendo al minimo le tasse di competenza comunale nei limiti imposti dalle legge, ma anche canoni d'affitto deli locali della Zona PIP del tutto simbolici anche di un euro al mese, il tutto per favorire e incentivare politiche di occupazione lavorativa".

