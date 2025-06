Baseball serie B La Papalini difende il primato | doppio confronto con PSElpidio

La Papalini Baseball Pesaro, leader incontrastata della Serie B, si prepara a difendere il suo primato in un doppio confronto cruciale con Porto Sant’Elpidio sul diamante "Norberto Crinelli" delle Cinque Torri. Questa ultima giornata casalinga della stagione regolare promette emozioni e sfide avvincenti, mentre i biancorossi cercano di consolidare la loro posizione di vertice. La sfida di oggi sarà decisiva per il prosieguo del campionato e per sognare in grande.

La Papalini Baseball Pesaro che milita in serie B gioca oggi alle 15 e il secondo incontro alle 20, l’ultima giornata casalinga della stagione regolare sul diamante "Norberto Crinelli" delle Cinque Torri. L’avversario di turno è il Porto Sant’Elpidio. Pesaro (foto Jesus Baro) arriva a questa doppia sfida da primatista. Infatti la squadra biancorossa è attualmente prima anche grazie al risultato ottenuto nel week end scorso a San Marino, da dove i marchigiani sono tornati con una sconfitta e una vittoria. E’ stata infatti una trasferta dai due volti per la Papalini Baseball Pesaro, impegnata lo scorso weekend sul campo del San Marino nel campionato di serie B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Baseball serie B. La Papalini difende il primato: doppio confronto con P.S.Elpidio

In questa notizia si parla di: baseball - papalini - serie - elpidio

Papalini Baseball Club sfida Rimini 86: doppio confronto di serie B - Oggi il Papalini Baseball Club torna in campo dopo la pausa, affrontando il Rimini 86 in un attesissimo doppio confronto di Serie B.

Baseball serie B. La Papalini difende il primato: doppio confronto con P.S.Elpidio; Al via il campionato della Serie B Baseball; Papalini Baseball Club Pesaro trionfa in serie B con doppia vittoria su San Marino.

Baseball serie B. La Papalini difende il primato: doppio confronto con P.S.Elpidio - La Papalini Baseball Pesaro che milita in serie B gioca oggi alle 15 e il secondo incontro alle 20, l’ultima giornata casalinga della stagione regolare sul diamante "Norberto Crinelli" delle Cinque To ... Si legge su msn.com

Papalini Baseball Club Pesaro trionfa in serie B con doppia vittoria su San Marino - Inizia nel migliore dei modi la stagione in serie B nazionale del Papalini Baseball Club Pesaro ... Segnala ilrestodelcarlino.it