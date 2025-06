Baseball Paganelli sfida Godo Ma ancora senza tifosi

In un contesto di grande sfida sportiva, il Modena Baseball di Paganelli cerca di consolidare il suo secondo posto in classifica, affrontando una squadra in rapida ascesa come Godo. Tuttavia, l’atmosfera rimane silenziosa senza il calore dei tifosi, che ancora attendono di riabbracciare i loro eroi sul campo. Oggi, al Torri, il campo sarà teatro di passione e determinazione: i ragazzi di Pisano vogliono scrivere un’altra pagina di successo, nonostante le sfide extra sportive.

Paganelli Modena vuole confermare il secondo posto in classifica generale, e vuole farlo da protagonista. Oggi al Torri i ragazzi di Pisano ospitano Godo, formazione in crescita che ha battuto la Fiorentina, diretta vivale del Modena, in gara uno per 3-2, con replica in gara due 9-0. Ci proverĂ , Modena Baseball, nella cattedrale nel deserto, quello stesso Torri che, dopo un mese dalla riapertura, manca iancora del pubblico, non essendo ancora agibili, dal punto di vista burocratico, le tribune. In attesa della sfida dal doppio valore, parola a chi vive in prima persona alti e bassi di un team dal potenziale non espresso in campo, la voce al catcher, il capitano Gianluca Scerrato: "Con grinta, cuore e carattere, siamo solo noi artefici del nostro destino e, costi quel che costi, dobbiamo vincere, per arrivare ai playoff, ci crediamo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Baseball. Paganelli sfida Godo. Ma ancora senza tifosi

In questa notizia si parla di: baseball - paganelli - sfida - godo

Modena supera Rimini in una maratona di baseball: vittoria sofferta per Paganelli - Modena conquista una vittoria combattuta contro Rimini nella maratona di baseball, conclusa 8-5. Una sfida intensa, decisa anche grazie all’ottima prestazione di Paganelli.

Baseball. Paganelli sfida Godo. Ma ancora senza tifosi; Paganelli Modena: sfida decisiva contro Rimini per i playoff; Paganelli Modena debutta in serie A contro Athletics Bologna: inizia la sfida per i play off scudetto.

Baseball Godo sfida i Lupi di Firenze: obiettivo playoff e serie A Gold 2026 - I Goti affrontano i Lupi di Firenze al diamante di Godo per una sfida cruciale verso i playoff e la serie A Gold 2026. Si legge su msn.com

Baseball Godo sfida Falcons Torre Pedrera: doppietta cruciale per la classifica - Trasferta fondamentale per il Baseball Godo che oggi (ore 11 e 15) gioca allo stadio Comunale di Rimini contro i Falcons Torre Pedrera, ultimi in classifica e battuti due volte un paio di settimane fa ... msn.com scrive