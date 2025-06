Barry torna su sky e now dal 13 luglio

annuncio delle nuove stagioni di BARRY su Sky e NOW. Le piattaforme di streaming e la rete satellitare introducono due attese nuove stagioni della serie BARRY, riconosciuta per il suo stile unico di dark comedy. La terza stagione sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW a partire dal 13 luglio, seguita dalla quarta stagione, che arriverà dal 27 luglio. La produzione, creata da Bill Hader e Alec Berg, si distingue per la sua capacità di mescolare umorismo nero con tematiche profonde legate alle conseguenze delle azioni dei personaggi. trama e sviluppo della terza stagione. continuità narrativa dopo eventi critici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Barry torna su sky e now dal 13 luglio

