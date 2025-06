Baronissi il Consiglio Comunale approva il riconoscimento dello Stato di Palestina a margine della marcia della pace

baronissese, nel cuore della marcia della pace, ha deciso di riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina. Un gesto simbolico ma carico di significato, che testimonia l’impegno della comunità verso un futuro di solidarietà e giustizia. Questa decisione rappresenta un passo importante nella promozione della pace e dei diritti umani, rafforzando il messaggio che la solidarietà supera ogni confine. La speranza è che questa iniziativa possa ispirare altri a seguire l’esempio di Baronissi, diventando un faro di pace e dialogo.

È stata una giornata storica per la comunità di Baronissi, non solo dal punto di vista istituzionale, ma soprattutto civile e umano. Il Consiglio Comunale ha scelto con unanime condivisione e senza esitazioni di rispondere a una richiesta sentita e forte proveniente dalla cittadinanza: il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Baronissi, il Consiglio Comunale approva il riconoscimento dello Stato di Palestina a margine della marcia della pace

In questa notizia si parla di: baronissi - consiglio - comunale - approva

Baronissi, Petta: “Presto in Consiglio Comunale il riconoscimento dello Stato di Palestina” - Il Comune di Baronissi si prepara a portare in consiglio comunale un'importante delibera sul riconoscimento dello Stato di Palestina, rafforzando il suo impegno per i diritti umani e la pace.

Baronissi: Il Consiglio Comunale approva all’unanimità l’Ordine del Giorno per il riconoscimento dello Stato di Palestina - Vai su X

: ` Domani, mercoledì 4 giugno alle ore 20, la poetessa afroamericana Devorah Major sarà protagonista a Baronissi presso Casa della Poesia, per una performance nell’ambito Vai su Facebook

Baronissi, il Consiglio Comunale approva il riconoscimento dello Stato di Palestina a margine della marcia della pace; Comune di Baronissi: “Presto in Consiglio Comunale il riconoscimento dello Stato di Palestina”; Baronissi, approvato il Rendiconto di Gestione 2024 con avanzo record: esulta Petta.

Baronissi, il Consiglio Comunale approva il riconoscimento dello Stato di Palestina a margine della marcia della pace - È stata una giornata storica per la comunità di Baronissi, non solo dal punto di vista istituzionale, ma soprattutto civile e umano. Secondo salernotoday.it

Baronissi: "Approvato rendiconto di Gestione 2024 con avanzo record" - Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato il Rendiconto di gestione 2024, certificando una gestione finanziaria solida, trasparente e attenta alle esigenze del territorio. Da msn.com