Barletta malore mentre fa il bagno in mare | muore 13enne

Tragedia a Margherita di Savoia, dove un giovane di soli 13 anni ha perso la vita mentre si godeva un bagno in mare. Il drammatico episodio ha suscitato cordoglio e incredulità nella comunità locale, che si stringe intorno alla famiglia del ragazzo. Una scena che ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole di sicurezza e prestare sempre attenzione alle condizioni del mare. La società si interroga su come prevenire simili tragedie, affinché nessun'altra famiglia debba affrontare un dolore così grande.

Un ragazzo di 13 anni è morto oggi nel reparto di rianimazione dell’ospedale di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, dopo un malore avvertito mentre faceva il bagno al mare, nelle acque antistanti Margherita di Savoia. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Barletta, malore mentre fa il bagno in mare: muore 13enne

