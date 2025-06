Bari non sarà una città per giovani finché non si libererà dalla subcultura mafiosa

Bari, una città giovane e vibrante, aspetta di liberarsi dalla morsa della subcultura mafiosa per poter risplendere in tutta la sua forza. Il cambiamento si costruisce su tre pilastri fondamentali: sicurezza, solidarietà e lavoro. I giovani sognano una Bari diversa, capace di offrire spazi culturali e opportunità nuove. Partecipa a Repubblica Insieme e diventa protagonista di questa trasformazione: insieme, possiamo scrivere un nuovo capitolo per la nostra città.

