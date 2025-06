Bari ladri beccati in fuga con 20mila euro di gioielli | nel bottino anche chiavi clonate

A Bari, due ladri sono stati catturati mentre tentavano di fuggire con un'impressionante refurtiva di 20mila euro in gioielli, inclusi monili d'oro e chiavi clonate. L'intervento tempestivo della Polizia ha messo fine a una serie di reati predatori, garantendo sicurezza e giustizia alla comunitĂ . La lotta contro la criminalitĂ prosegue senza sosta per tutelare cittadini e patrimonio.

Due arresti a Bari per furto in abitazione: colti in flagrante con monili d'oro. Operazione della Polizia contro i reati predatori. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bari, ladri beccati in fuga con 20mila euro di gioielli: nel bottino anche chiavi clonate

In questa notizia si parla di: bari - ladri - beccati - fuga

Nuovo furto nel mercato dell'ex Manifattura Tabacchi di Bari: ladri in un box - Domenica 18 maggio si è verificato un nuovo furto nel mercato dell'ex Manifattura Tabacchi di Bari, nel quartiere Libertà .

Furti nelle case, ladri si aggirano in paese: l'allarme e poi la fuga a gambe levate; Palo, ladri beccati in casa a rubare: minacciano i proprietari con un bastone; Ladri d’auto beccati dai carabinieri, fuga e pericoloso inseguimento: arrestato 21enne.

Bari, ladri beccati in fuga con 20mila euro di gioielli: nel bottino anche chiavi clonate - Due arresti a Bari per furto in abitazione: colti in flagrante con monili d'oro. Scrive virgilio.it

Bari, 46enne tenta di rubare anelli a un'anziana in ascensore e le frattura un dito: arrestato - In un'altra operazione della polizia, condotti in carcere due uomini che stavano fuggendo da un appartamento nel quartiere Japigia con addosso gioielli e preziosi per oltre 20mila euro. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it