Bari Bepi Pillon da consigli per il calciomercato | Ottimo aver scelto Caserta ma sarà importante trovare i giocatori giusti

Bari si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’arrivo di Caserta, un’operazione che promette di rilanciare le ambizioni dei biancorossi. Bepi Pillon, ex allenatore e grande tifoso, sottolinea quanto sia importante non solo la scelta del nuovo tecnico, ma anche trovare i giocatori giusti per costruire una squadra vincente. La sfida è aperta: il futuro del Bari dipende dalle mosse di mercato e dalla capacità di scegliere con saggezza.

Bepi Pillon, storico ex allenatore del Bari, ha parlato a TuttoBari.com per commentare il momento dei pugliesi, con l’arrivo del nuovo allenatore Caserta. DICHIARAZIONI – «E’ stata, indubbiamente, un’ottima scelta. Ha dalla sua una grande chance . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bari, Bepi Pillon da consigli per il calciomercato: «Ottimo aver scelto Caserta, ma sarà importante trovare i giocatori giusti»

