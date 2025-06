Baranzate furto da 800 euro all’Esselunga | arrestato

Un episodio che ha scosso la tranquillità di Baranzate: un cittadino italiano è stato arrestato in flagranza di furto all’interno del supermercato Esselunga, mentre cercava di trafugare cosmetici per circa 800 euro. La pronta azione dei Carabinieri della Tenenza di Bollate ha sventato il furto, sottolineando l’importanza della vigilanza e della sicurezza nella nostra comunità. Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione contro ogni atto illecito.

Baranzate, tentato furto da 800 euro all’Esselunga: arrestato in flagranza un cittadino italiano. Nel pomeriggio di giovedì, i militari della Tenenza dei Carabinieri di Bollate hanno tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato un cittadino italiano, colto sul fatto all’interno del supermercato Esselunga di via Stella Rosa a Baranzate. Ruba cosmetici all’Esselunga, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net