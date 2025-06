Bannon | Trump saggio a prendersi due settimane Netanyahu ha cercato di portarlo in guerra

Nel cuore di un clima di tensione globale, Bannon e Trump si stanno confrontando con una crisi che rischia di esplodere. Il saggio ex stratega, leader del fronte anti-interventista, rivela come Netanyahu abbia cercato di trascinare gli Stati Uniti in guerra senza informare il presidente. Una mossa che solleva interrogativi sulla trasparenza e sulle vere intenzioni dietro le decisioni politiche più delicate. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa intricata vicenda.

L’ex stratega è leader del fronte antinterventista della destra: «Gli israeliani hanno iniziato il conflitto mai informato il presidente». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Bannon: «Trump saggio a prendersi due settimane. Netanyahu ha cercato di portarlo in guerra»

