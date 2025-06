Bannon | Donald Trump è stato saggio a prendersi due settimane Netanyahu ha cercato di portarlo in guerra

In un panorama politico internazionale sempre più complesso, le tensioni tra leader di spicco come Bannon, Trump e Netanyahu alimentano discussioni accese e inediti alleanze. Mentre alcuni criticano le scelte strategiche, altri si chiedono se il vero obiettivo sia il controllo delle decisioni cruciali. È evidente che, dietro le quinte, si nascondono interessi e manovre che potrebbero cambiare il corso della storia. La questione è sempre più intricata: cosa ci riserva il futuro?

L’ex stratega è leader del fronte antinterventista della destra: «È scandaloso che gli israeliani abbiano iniziato il conflitto dipendendo da noi, non hanno mai informato il presidente». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Bannon: «Donald Trump è stato saggio a prendersi due settimane. Netanyahu ha cercato di portarlo in guerra»

In questa notizia si parla di: bannon - donald - trump - stato

Steve Bannon: «Donald è stato saggio a prendersi 2 settimane. Netanyahu ha cercato di trascinarlo in guerra» - Nel cuore del conflitto israelo-palestinese, le tensioni tra figure chiave come Steve Bannon, Donald Trump e Netanyahu si fanno sempre più accese.

Steve Bannon, stratega del movimento 'Maga' che sostiene Donald Trump, ha preso in giro Elon Musk dopo la lite via social tra il presidente degli Stati Uniti e l'imprenditore sudafricano. Accennando ai tentativi di Musk di ricucire con Trump, Bannon ha detto "o Vai su Facebook

Steve Bannon: «Donald Trump è stato saggio a prendersi 2 settimane. Netanyahu ha cercato di trascinarlo in guerra; Dopo gli insulti a Trump, Musk offende Steve Bannon: “Un ritardato allo stato puro”; Steve Bannon supporta Donald Trump nello scontro con Elon Musk, immigrato illegale, va deportato.

Steve Bannon: «Donald Trump è stato saggio a prendersi 2 settimane. Netanyahu ha cercato di trascinarlo in guerra» - L’ex stratega è leader del fronte antinterventista della destra: «È scandaloso che gli israeliani abbiano iniziato il conflitto dipendendo da noi, non hanno mai informato il presidente» ... Segnala msn.com

Bannon: «Trump was very wise to take a couple of weeks to look at alternatives. Netanyahu has tried to force the situation» - The Maga's strategist leads the front against the US intervention in this war: «They were dependent — to completely get a solution to the problem in Iran — upon drawing the Americans into military con ... Secondo corriere.it