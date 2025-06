Bandiera della pace gigante alla manifestazione contro il riarmo a Roma immagini

A Roma, il cuore pulsante della protesta contro il riarmo si è acceso con una potente immagine: una gigantesca bandiera della pace sventolata fieramente tra i partecipanti. Un simbolo di speranza e unità, che ha unito cittadini e rappresentanti politici come il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra in un appello per la pace. Questa manifestazione ha dimostrato che la voce della società civile può essere forte e chiara.

(Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2025 E' stata organizzata a Roma la manifestazione contro il riarmo, cui hanno preso parte anche il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. La bandiera gigante della pace al corteo.

Una grande bandiera della Palestina e una altrettanto enorme con i colori e la scritta della #Pace nel corteo #StopRearmEurope che terminerà la sua corsa al Colosseo dove è in programma un flash mob “Sono oltre 100mila i partecipanti” #FermaIlRiarmo Vai su X

