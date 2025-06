Bandiera blu dal cielo Il vessillo consegnato dai paracadutisti | Grande spettacolo

un suggestivo spettacolo di paracadutisti che, con eleganza e precisione, hanno consegnato il vessillo tra le onde e il sole, celebrando l'eccellenza del nostro territorio. Grande emozione e orgoglio hanno riempito l'aria, rinnovando il legame indissolubile tra mare, cultura e identità italiana. Questa volta, però, è arrivata dal cielo, portando ancora più in alto il prestigio della nostra costa e il cuore di tutti noi.

GROSSETO Era proprio così. "Volare ohhh". Sembrava che il vento di ieri cantasse il celebre ritornello di Domenico Modugno sopra le spiagge di Principina e Marina di Grosseto. Grande espressione di italianità , perché ogni qual volta che c’è il tricolore il senso di appartenenza si sprigiona nelle persone. Ancora una volta il litorale grossetano ottiene il riconoscimento importante con la Bandiera blu. Questa volta però è arrivata dal cielo. Con i paracadutisti per di più. L’idea? Nasce dall’assessore Erika Vanelli per rimarcare quanto questo riconoscimento non sia affatto scontato visto che viene ottenuto con costanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it