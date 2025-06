Bambino si sente male in piscina Leonardo muore a 10 anni | Il tuo sorriso per sempre nei nostri cuori

Una tragedia che ha sconvolto tutti noi. Leonardo, un bambino di soli 10 anni, ha perso la vita improvvisamente mentre si trovava in piscina durante il centro estivo parrocchiale. La sua carica di gioia e il suo sorriso rimarranno per sempre nei nostri cuori, testimonianza di un angelo che ci ha lasciato troppo presto. La comunitĂ piange la perdita di un piccolo grande cuore, e il ricordo di Leonardo continuerĂ a vivere con affetto e dolcezza.

Un bambino di 10 anni è morto dopo essere stato sorpreso da un malore improvviso in acqua, mentre era in piscina con il centro estivo parrocchiale. Leonardo, così si chiamava il piccolo, è deceduto nella giornata di venerdì dopo due giorni di ricovero in ospedale. Erano circa le 14 di.

