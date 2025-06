Bambino perde i sensi in piscina malore improvviso in acqua | Leonardo è morto a 10 anni

Un tragico episodio scuote la comunità: un bambino di appena 10 anni, Leonardo, ha perso la vita in piscina a causa di un malore improvviso durante il centro estivo parrocchiale. Nonostante gli sforzi di soccorso e le cure tempestive, le sue condizioni si sono aggravate fino al triste epilogo. Una perdita che lascia tutti sgomenti e solleva importanti questioni sulla sicurezza in ambienti ricreativi per i più giovani.

Era in condizioni critiche. Poi il triste epilogo. Un bambino di 10 anni è morto dopo aver accusato un malore improvviso in acqua, mentre era in piscina con il centro estivo parrocchiale. Leonardo, così si chiamava il piccolo, è deceduto nella giornata di venerdì 20 giugno, dopo due giorni di.

