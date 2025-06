Bambino di 4 anni in coma irreversibile dopo caduta in piscina a Castrezzato

Un tragico incidente al parco acquatico Tintarella di Luna di Castrezzato ha sconvolto la comunità: Michael, un dolce bambino di appena 4 anni di Rovato, dopo una caduta in piscina, è rimasto sott’acqua per minuti e ora si trova in coma irreversibile. Questo dramma riaccende il dibattito sulla sicurezza degli ambienti acquatici dedicati ai più piccoli. I soccorsi tempestivi hanno fatto tutto il possibile, ma purtroppo il destino ha preso un’altra piega.

Il dramma di Michael riapre il dibattito sulla sicurezza in ambienti acquatici per i più piccoli. Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al parco acquatico Tintarella di Luna, a Castrezzato, in provincia di Brescia. Michael, un bambino di quattro anni di Rovato, è caduto in piscina e, non sapendo nuotare, è rimasto sott'acqua per diversi minuti prima di essere salvato. La dinamica dell'incidente. I soccorsi, tempestivi, hanno praticato manovre di rianimazione e il bambino è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Purtroppo, la direzione sanitaria ha comunicato che il piccolo è in coma irreversibile con danni cerebrali permanenti.

