Bambino di 4 anni cade nella piscina di un parco acquatico a Brescia | è gravissimo Il piccolo era sfuggito al controllo dei genitori

Un incidente drammatico scuote Brescia: un bambino di soli 4 anni è caduto in modo accidentale nella piscina di un parco acquatico a Castrezzato, sfuggendo al controllo dei genitori. Ora si trova in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, suscitando preoccupazione e richieste di maggiore attenzione sulla sicurezza dei più piccoli. Restiamo vicini alla famiglia e seguiremo gli sviluppi di questa vicenda che ha scosso tutta la comunità.

