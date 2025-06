Bambino di 4 anni cade in piscina e muore era stato trasportato in condizioni gravi in ospedale I testimoni | È sfuggito al controllo dei genitori

Un attimo di distrazione, un istante che cambia tutto: questa tragedia ci ricorda quanto sia fondamentale la vigilanza costante in luoghi di svago con i più piccoli. La sicurezza dei bambini deve essere sempre al primo posto, perché anche un momento di leggerezza può avere conseguenze irreparabili. La nostra responsabilità è proteggerli, senza mai abbassare la guardia.

Un attimo di leggerezza, una disattenzione in un luogo affollato, e la giornata estiva si trasforma in tragedia. Il 21 giugno pomeriggio, al parco acquatico «Tintarella di Luna» di.

