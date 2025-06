Ballotta | Punterei ancora su Vlahovic prima di mandare via Perin ci penserei due volte Conferma di Tudor e consigli per il calciomercato? Dico questo – ESCLUSIVA

Ballotta, ex portiere della Lazio, analizza con occhio critico e appassionato l’attuale universo Juventus. Con una visione chiara e diretta, sottolinea l’importanza di mantenere Vlahovic e riflette sulle decisioni riguardanti Perin, suggerendo di pensarci bene prima di cedere il portiere. La sua analisi, ricca di consigli per il calciomercato, invita a considerare attentamente ogni mossa strategica. Ma cosa pensa davvero Ballotta sulla scelta di Tudor?

di Tommaso Vottero Ballotta ha parlato in esclusiva a : di seguito riportate le dichiarazioni dell'ex portiere della Lazio su tutto il mondo Juventus. Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, ha parlato in esclusiva a e ha fatto il punto a 360° della situazione attuale della squadra. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. BALLOTTA – Crede che confermare Igor Tudor sia stata la scelta corretta? « Io mi trovo d'accordo anche se si è vociferata per tanti giorni la volontà di cambiare. L'obiettivo l'ha raggiunto, ha dato un senso alla squadra: credo che sia stato giusto farlo lavorare. Non è l'ultimo arrivato: bisogna adesso capire che tipo di calciomercato vorrà fare la squadra.