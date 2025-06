Ballotta a Juventusnews24 | Confermare Tudor la scelta giusta; A Perin hanno messo un’etichetta da secondo non ha mai avuto l’occasione di giocarsela alla pari

Marco Ballotta, ex portiere della Juventus, si schiera in favore di Tudor: «Confermarlo è la scelta giusta». In esclusiva a Juventusnews24.com, Ballotta sottolinea come l’allenatore croato abbia dimostrato competenza e visione, meritando fiducia anche per il futuro dei bianconeri. La sua analisi apre un dibattito importante sulla strategia societaria e sugli obiettivi stagionali, lasciando intendere che la Juventus ha scelto di puntare sulla continuità. E tu, cosa ne pensi?

Le parole dell’ex portiere Marco Ballotta in esclusiva a .com: «Tudor non è l’ultimo arrivato, giusto riconfermarlo» L’ex portiere Marco Ballotta ha parlato in esclusiva a .com: di seguito le sue parole sui bianconeri. Crede che confermare Igor Tudor sia stata la scelta corretta?«Io mi trovo d’accordo anche se si è vociferata per tanti giorni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ballotta a Juventusnews24: «Confermare Tudor la scelta giusta; A Perin hanno messo un’etichetta da secondo, non ha mai avuto l’occasione di giocarsela alla pari»

In questa notizia si parla di: ballotta - juventusnews24 - tudor - confermare

Ballotta: «Prima di mandare via Perin...» - ESCLUSIVA; Ballotta | Punterei ancora su Vlahovic prima di mandare via Perin ci penserei due volte Conferma di Tudor e consigli per il calciomercato? Dico questo – ESCLUSIVA.

Juve, Zanetti: “Tudor da confermare. Danilo era da tenere” - Leggi anche le parole di Cassano su Tudor <<< L'articolo Juve, Zanetti: “Tudor da confermare. Lo riporta msn.com