Ballerina supera importante traguardo al box office ma è in ritardo rispetto a John Wick

Tra le luci del palco e l'ombra della strada, "Ballerina" si fa strada nel box office, superando un importante traguardo, ma ancora distante da "John Wick 2-32". Diretto da Len Wiseman e interpretato da Ana de Armas, questo spin-off promette di sorprendere, anche se finora ha faticato a raggiungere le aspettative di pubblico e critica. La domanda ora è: riuscirà a trovare il ritmo giusto per brillare nei prossimi mesi?

Il film From the World of John Wick: Ballerina continua a registrare risultati di incasso inferiori rispetto alle aspettative, evidenziando una performance deludente nel panorama cinematografico attuale. Questo spin-off, diretto da Len Wiseman e collocato tra gli eventi di Chapter 3 – Parabellum e Chapter 4, si concentra principalmente sulla figura dell'assassina ballerina Eve Macarro, interpretata da Ana de Armas. Nonostante la presenza di Keanu Reeves nel ruolo principale, il focus narrativo si sposta sulla protagonista femminile. La pellicola ha debuttato nelle sale italiane il 6 giugno 2025, aprendo con un incasso di circa $24,5 milioni nel mercato domestico, risultato che rappresenta il secondo più basso della serie dopo il primo capitolo.