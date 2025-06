Bale torna a Cardiff? La stella gallese a capo di una progetto per acquistare la società | la risposta dell’attuale proprietà

Gareth Bale, la leggenda gallese, torna sotto i riflettori non come calciatore, ma come potenziale protagonista di un nuovo capitolo: l'acquisto del Cardiff City. La sua offerta ha già catturato l'attenzione del mondo del calcio, mentre la proprietà malese si prepara a rispondere. Un ritorno alle origini, tra impegno e passione, che potrebbe rivoluzionare il futuro del club e riaccendere i sogni dei tifosi. La decisione finale si avvicina: cosa ci riserverà questa nuova sfida?

Gareth Bale torna al Cardiff City come proprietario? La stella gallese ha fatto un'offerta per la società : la risposta della proprietà malese Due anni dopo il ritiro dal calcio giocato, Gareth Bale torna al centro delle cronache sportive, stavolta non con un pallone tra i piedi ma con un progetto ambizioso da dirigente.

Bale torna in Galles? Il Cardiff attende una risposta dall’attaccante - Come riferito da Wales Online, il Cardiff è in attesa di una risposta da Gareth Bale per un possibile tesseramento del giocatore. Scrive milannews24.com

