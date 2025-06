Bagnaia ritrova il sorriso e sogna il poker | Qui mi viene tutto facile ma occhio a Marc

Bagnaia ritrova il sorriso e sogna il poker al Mugello, dove tutto sembra scorrere a suo favore. Con una Ducati dominante e un’atmosfera carica di ottimismo, Pecco si prepara a scrivere un’altra pagina brillante nella sua stagione. Ma attenzione: in MotoGP nulla è scontato, e Marc Marquez resta sempre in agguato. La sfida è aperta, e la corsa al titolo promette emozioni da cardiopalma.

dall'inviato SCARPERIA (Firenze) Pecco sorride. E questa è già un'ottima notizia. Sorride e lancia messaggi inzuppati nell'ottimismo. Il suo Mugello è iniziato con il piede giusto. E non solo perché la sua Ducati è stata la migliore del venerdì del Gp d'Italia. Sì, migliore anche di quelle dei fratelli Marquez, finiti, uno via l'altro, alle sue spalle. Questi il riassunto, in breve, della sentenza del venerdì del Mugello: Bagnaia ha chiuso con la seconda migliore prestazione di giornata (secondo alle spalle di Viñales) con Marc terzo ed Alex (Ducati Gresini) quarto. "Le cose – racconta Pecco – sono andate subito bene.