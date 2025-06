Bagnacavallo progetto sperimentale contro le larve di zanzara nel cimitero

A Bagnacavallo, nasce un progetto innovativo per combattere le larve di zanzara nel cimitero, un'area delicata e spesso trascurata. Osservazione e interventi mirati si uniscono per proteggere visitatori e ambiente, affrontando il problema alla radice. Da giugno a novembre 2025, sarà effettuato un monitoraggio sistematico dei possibili focolai, contribuendo a creare un luogo più sicuro e rispettoso della memoria. Un passo avanti verso un territorio più sano e vivibile.

È stato avviato un progetto sperimentale per il controllo delle zanzare all'interno del cimitero di Bagnacavallo. Il progetto nasce dall'osservazione sul campo del fenomeno e dalla necessità di agire in modo più incisivo nei confronti dei potenziali focolai larvali, spesso annidati nei piccoli contenitori delle tombe esposte a pioggia. Da giugno a novembre 2025 sarà effettuato un controllo sistematico e diretto dei possibili focolai presenti nel cimitero, con trattamenti larvicidi periodici e mirati, effettuati direttamente dagli operatori specializzati in tutti i contenitori esposti a pioggia del cimitero.

