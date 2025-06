Bagarre sul taglio alberi Minoranza | È illegittimo Sindaco | Tutto in regola

A Follonica, la tensione esplode tra maggioranza e minoranza sulla questione degli alberi abbattuti, con accese conferenze stampa che animano il dibattito pubblico. La vicenda, al centro di polemiche su illegittimità e regolarità , evidenzia come anche le decisioni più semplici possano diventare un campo di battaglia politica. Ma cosa succederà ora? La vicenda è destinata a risolversi o continuerà a dividere la cittadinanza?

FOLLONICA Botta e risposta tramite una serie di accese conferenze stampa all’interno della sala consigliare. In questo modo ieri mattina a Follonica si è consumato l’ultimo confronto fra i consiglieri di minoranza e maggioranza riguardo il discusso intervento di manutenzione della strada per Valli che ha portato all’abbattimento di un filare di eucalipti. A indire la conferenza sono stati i consiglieri di minoranza Andrea Pecorini, Francesca Stella, Francesco Ciompi e Mirjam Giorgieri che hanno esposto i motivi per cui ritengono che siano presenti diverse irregolarità e omissioni volute all’interno di questo intervento amministrativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bagarre sul taglio alberi. Minoranza: "È illegittimo". Sindaco: "Tutto in regola"

