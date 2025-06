Azione si organizza per le Regionali | Villano nomina due vicesegretari provinciali

Azione Caserta si rinnova per affrontare con slancio le imminenti Regionali, con una strategia di riorganizzazione interna che rafforza la sua presenza sul territorio. La nomina di due vicesegretari provinciali e un commissario cittadino testimonia l’impegno del partito nel consolidare il suo ruolo di protagonista. Nella giornata di ieri, il direttivo ha definito un percorso strutturale volto a stimolare un rinnovamento efficace e coinvolgente, puntando a risultati concreti e al rinnovamento della politica locale.

