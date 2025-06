Azienda agricola visitata dai ladri Rubati 20 fucili

Un doloroso colpo per l’azienda agricola di Zelo Buon Persico, vittima di un audace furto che ha portato via 20 fucili da caccia. Un atto che solleva preoccupazioni sulla sicurezza e richiede un’indagine rapida e determinata delle forze dell’ordine. I carabinieri della compagnia di Lodi sono già al lavoro per catturare i responsabili e restituire serenità a questa comunità.

Furto a Zelo Buon Persico, rubati 20 fucili da caccia. I soliti ignoti, cui i carabinieri della compagnia di Lodi ora danno la caccia, nei giorni scorsi hanno messo nel mirino una azienda agricola. È probabile che qualcuno sapesse della presenza, nell’immobile, di 20 fucili da caccia utilizzati nella stagione venatoria e che abbia agito a colpo sicuro. Le armi, regolarmente detenute, sono state prese dall’apposito armadio, divelto, in cui erano custodite. I residenti, quando si sono accorti dell’incursione, sono corsi a dare l’allarme alle forze dell’ordine, ma ormai era tardi: i ladri si erano dileguati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In questa notizia si parla di: fucili - azienda - agricola - rubati

Azienda agricola visitata dai ladri. Rubati 20 fucili; Colpo a segno in cascina: rubati venti fucili da caccia a Zelo Buon Persico; Fucili modificati e cartucce di piombo nell'area protetta: raffica di multe ai cacciatori.

Morra De Sanctis, furto da 100mila euro nell'azienda agricola: rubati 40 suini - Una banda di ladri è riuscita a portare via 40 suini, tre furgoni, varie attrezzature, ... Lo riporta msn.com

Allarme sicurezza in Marmilla: rubati quattro fucili da caccia a Baradili - I blitz dei ladri sono ripresi fra le campagne e i piccoli paesini, nel mirino ci sono sempre le armi: nei giorni scorsi da un’abitazione di Baradili sono stati rubati quattro fucili da caccia. Come scrive unionesarda.it