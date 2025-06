Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer la storia del vero avvocato che ha ispirato Mickey Haller

Scopri la vera storia dietro Mickey Haller, l'affascinante avvocato di difesa di "The Lincoln Lawyer". Sebbene il personaggio sembri uscito da un romanzo, è ispirato a due reali professionisti del diritto che hanno lasciato un’impronta indelebile nel mondo legale. Questa serie Netflix porta sullo schermo un mix di realtà e finzione, offrendo uno sguardo coinvolgente sulle sfide e i segreti di chi difende l’ingiusto. Preparati a scoprire cosa rende unico il protagonista e la sua storia vera.

Sebbene Mickey Haller possa sembrare un personaggio incredibile nato interamente dalla fantasia, ovvero dal libro omonimo di Michael Connelly, il protagonista della serie Netflix Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer è in realtà ispirato a due avvocati reali. Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer è una serie televisiva basata su un thriller legale di Michael Connelly. La storia segue Mickey Haller, un avvocato sfortunato che lavora dal retro della sua Lincoln Town Car e che riesce ad accettare casi legali importanti, tra cui omicidi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

