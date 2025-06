Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer 4 | fine delle riprese e anticipa nuovi personaggi con immagini dal dietro le quinte

La quarta stagione di The Lincoln Lawyer ha appena concluso le riprese, lasciando i fan con il fiato sospeso e alcune affascinanti immagini dal dietro le quinte. Questa serie legale, amatissima su Netflix, continua a sorprendere con nuovi personaggi pronti a rivoluzionare le dinamiche giudiziarie. Resta sintonizzato: nuovi colpi di scena e dettagli esclusivi sono in arrivo, e l’attesa per la prossima stagione si fa sempre più emozionante.

La quarta stagione di The Lincoln Lawyer ha finalmente terminato le riprese, regalando ai fan alcune emozionanti foto dal dietro le quinte. Dopo tre stagioni, la serie legale di Netflix è diventata una delle preferite dai fan, che chiedono regolarmente quando uscirà la prossima stagione. Gli aggiornamenti sul cast di The Lincoln Lawyer non hanno fatto altro che aumentare l’entusiasmo. Fortunatamente, il 19 giugno, i co-showrunner Dailyn Rodriguez e Ted Humphrew hanno confermato su Instagram che le riprese della quarta stagione di The Lincoln Lawyer sono ufficialmente terminate, avvicinando il pubblico al prossimo capitolo della storia di Mickey Haller. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

