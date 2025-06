Avvocato di Cospito segnalato all’ordine per una stretta di mano e due baci Il legale | No alla disumanizzazione

Un gesto di umanità o un'irregolarità? La segnalazione all’ordine degli Avvocati di Flavio Rossi Albertini, difensore di Alfredo Cospito, ha acceso un dibattito sulla dignità e i diritti in carcere. Dopo un semplice saluto, il legale si trova ora al centro di polemiche che sollevano interrogativi fondamentali sulla disumanizzazione e sul rispetto della persona, anche in situazioni di massima sicurezza. È giunto il momento di riflettere: la nostra umanità deve prevalere.

Il direttore del penitenziario di Sassari ha segnalato all’ordiene degli Avvocati Flavio Rossi Albertini, il difensore dell’anarchico Alfredo Cospito. La colpa del legale sarebbe quella di aver salutato il suo assistito, al termine di un colloquio, con una stretta di mano e due baci sulle guance. Fatto che risale al 9 maggio scorso. Cospito è detenuto in regime di 41 bis, ovvero il cosiddetto carcere duro, dopo una condanna a 23 anni per l’attentato (senza vittime) alla scuola allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, del 2 giugno 2006. “Tenuto conto della caratura criminale dei soggetti ristretti presso il reparto 41 bis di questo istituto ed il significato intrinseco che può avere tale saluto, si chiede di v alutare se il comportamento dell’avvocato sia deontologicamente corretto, anche al fine di dare le opportune indicazioni al personale di Polizia Penitenziaria”, si legge nella comunicazione inviata il 5 giugno dal direttore del carcere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Avvocato di Cospito segnalato all’ordine per una stretta di mano e due baci. Il legale: “No alla disumanizzazione”

