Avis i donatori di sangue in cammino per la città

Avis e i donatori di sangue si mobilitano con una camminata coinvolgente per la città, partendo dal porto canale e attraversando i luoghi più suggestivi. Un serpentone di cittadini uniti per sensibilizzare sull’importanza della donazione e far conoscere il nuovo cuore pulsante di Avis. Un’iniziativa che vuole rafforzare il senso di comunità e solidarietà, dimostrando che insieme possiamo fare la differenza. L’obiettivo: creare consapevolezza e ispirare nuove donazioni per salvare vite.

I donatori di sangue hanno organizzato una camminata, con ritrovo sul porto canale in via Marino Moretti di fronte al palazzo municipale, dove è iniziato un serpentone lungo corso Giuseppe Garibaldi, piazza Ciceruacchio, viale Anita Garibaldi, il lungomare viale Carducci sino a viale Roma, con l'arrivo al Palazzo del turismo Primo Grassi per l'occasione illuminato di rosso. L'obiettivo: sensibilizzare i cittadini e far conoscere il nuovo direttivo dell' Avis di Cesenatico che si è insediato quest'anno.

