Aviaria Bassetti ' muta e si avvicina all' uomo ma in Italia ancora sottovalutazione'

L’aviaria Bassetti si avvicina all’uomo, ma in Italia la sottovalutazione rimane. Studi con l’Intelligenza Artificiale rivelano come il virus H5N1 trovi nuovi modi di eludere le difese immunitarie, aumentando il rischio di pandemia. L’infettivologo lancia un appello: «Non voltateci dall’altra parte, istituzioni e politica devono intervenire subito per proteggere la salute pubblica». La prevenzione è una sfida che non possiamo più rimandare.

