Aviaria Bassetti | Il virus muta non possiamo più sottovalutare il problema

L’aviaria Bassetti ci mette in guardia: il virus si evolve e il pericolo di una pandemia si fa più concreto. Con l’intelligenza artificiale che evidenzia come H5N1 sia ormai vicino agli esseri umani, non possiamo più permetterci di sottovalutare questa minaccia. La prevenzione e la vigilanza sono ora più che mai fondamentali per tutelare la nostra salute e quella delle future generazioni.

L’allarme del direttore della clinica malattie infettive del policlinico San Martino di Genova: “Anche lintelligenza artificiale dice che H5N1 è molto vicino agli esseri umani”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Aviaria, Bassetti: “Il virus muta, non possiamo più sottovalutare il problema”

