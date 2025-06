Avevano l’obbligo di non frequentare i locali del centro ma se ne infischiano | due maranza fermati in piazza Volta

Nel cuore di Como, due giovani hanno sfidato le norme di sicurezza, violando il divieto di frequentare i locali del centro. Nonostante l’obbligo, un algerino di 19 anni e un minorenne italiano di origini straniere sono stati fermati in piazza Volta e denunciati dalla polizia di Stato. La loro disobbedienza mette in evidenza l’importanza delle misure di sicurezza e del rispetto delle regole per tutelare la comunità . La vicenda si conclude con un richiamo deciso alla legalità e alla responsabilità collettiva.

Due giovani, un algerino di 19 anni e un 15enne italiano di origini straniere residenti in zona Como Borghi, sono stati denunciati in stato di libertĂ dalla polizia di Stato di Como per la violazione del Dacur, il provvedimento che vieta di frequentare determinate zone e locali pubblici. La. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Avevano l’obbligo di non frequentare i locali del centro, ma se ne infischiano: due "maranza" fermati in piazza Volta

