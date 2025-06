Aversa | dimissioni D’Amore la minoranza | Sindaco azzeri la giunta o faccia passo indietro

Le dimissioni improvvise dell’assessore al Bilancio Mariano D’Amore scuotono il panorama politico di Aversa, sollevando dubbi sulla compattezza della maggioranza e sulla reale unità che ostentava. Un gesto che mette in discussione l’armonia amministrativa e apre uno spiraglio di incertezza sul futuro della Giunta. La minoranza chiede ora risposte concrete: è arrivato il momento per il sindaco Azzeri di fare chiarezza e di assumersi le proprie responsabilità.

“Le dimissioni dell’assessore al Bilancio Mariano D’Amore, a meno di 24 ore dall’assegnazione delle nuove deleghe, rappresentano un fatto politico dirompente che svela definitivamente l’ipocrisia della finta unità di facciata ostentata dalla maggioranza in Consiglio comunale”. A dirlo i consiglieri di minoranza di centro-sinistra Mauro Baldascino, Mario De Michele, Marco Girone e Antonio Mottola. Aversa: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa: dimissioni D’Amore, la minoranza: “Sindaco azzeri la giunta o faccia passo indietro”

