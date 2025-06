Aversa controlli sulla movida | tre denunciati due sono minori sanzioni e sequestro di alimenti in un bar

Nella serata di ieri, Aversa si è animata tra luci e rumori, ma la movida ha attirato anche l'attenzione delle forze dell'ordine. I Carabinieri, sotto la guida del tenente colonnello Ivano Bigica, hanno effettuato controlli mirati nelle zone più frequentate, denunciando tre persone, tra cui due minori, e sequestrando alimenti in un bar. Un intervento deciso per garantire sicurezza e rispetto delle norme nella città.

Controlli a tappeto nella serata di ieri, giovedì 20 giugno, ad Aversa, dove i Carabinieri della locale Compagnia, guidati dal tenente colonnello Ivano Bigica, hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio nelle principali aree della movida. I controlli si sono concentrate tra via Salvo D’Acquisto, piazza Paul Harris, via Roma, piazza . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it