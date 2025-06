avellino torna pedonale il centro storico con la nuova ztl serale

Avellino si riscopre più viva e sicura con la nuova ZTL serale nel centro storico, che trasforma le vie in un’oasi di relax e socialità. Questa iniziativa sperimentale, attiva dalle 20:30 all’una di notte fino a domenica, invita residenti e visitatori a riscoprire il fascino del cuore della città senza auto. Un passo importante verso una mobilità più sostenibile e una città più vivibile, pronti a vivere nuove esperienze sotto le luci serali?

Il centro storico di Avellino ha riacquistato la sua vocazione pedonale grazie all’istituzione di una nuova zona a traffico limitato, entrata in vigore ieri, venerdì, e attiva anche nelle serate di oggi e domani, dalle 20:30 all’una di notte. Questa misura, in via sperimentale, rimarrà in vigore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it