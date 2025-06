Avellino | il Patto è servito ma ognuno porta il coltello da casa

Avellino, città di contrasti e sfide, sembra oscillare tra speranze e realtà distorte. Un luogo dove il "Patto 232" è servito, ma ognuno porta il coltello da casa, pronto a difendersi o a tradire. Tra ambizioni e debiti, ci si domanda: questa città esiste davvero o è solo un’eco della sua stessa metafora, un Atlantide moderna nascosta sotto un manto di promesse non mantenute? Laura, con la sua rivoluzione gentile, può davvero cambiare le regole del gioco?

A volte mi chiedo se Avellino esista davvero o se sia una metafora, come Atlantide, solo meno sommersa e più sommersa dai debiti. Una città che ha tutto: i fondi del PNRR, le ambizioni, le periferie da rigenerare e persino un sindaco che parla di rivoluzione gentile. Gentile, ma non scema: Laura. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino: il Patto è servito, ma ognuno porta il coltello da casa

