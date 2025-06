Autosalone Cavour si espande. Ecco la nuova sede sulla Romea.

servizio impeccabile nel mondo dell'automotive. Con questa nuova apertura, l’azienda conferma il suo impegno a offrire ai clienti un’esperienza ancora più completa e vicina alle esigenze del territorio, rafforzando il proprio ruolo di leader nel settore. La crescita di Autosalone Cavour testimonia la passione e la dedizione che da sempre guidano questa storica realtà ferrarese.

Continua il percorso di crescita di Autosalone Cavour, storica realtà attiva nel settore automotive dal 1960 sul territorio ferrarese. Dall'altro ieri, è operativa la nuova sede al Lido degli Estensi, lungo la S.S. Romea 34, nel comune di Comacchio: un ulteriore passo nel rafforzamento della presenza dell'azienda in provincia. Da oltre sessant'anni, Autosalone Cavour rappresenta un punto di riferimento per chi cerca competenza, affidabilità e un servizio completo nella scelta e nella gestione del proprio veicolo. Così si presentano: "Siamo concessionaria ufficiale per i marchi Volkswagen, Mazda, EMC e Foton, e offriamo una gamma completa di veicoli per la mobilità privata e professionale, sia nuovi che usati.