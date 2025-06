Autorità nigeriana fa causa alla Shell chiede 12 miliardi

In un gesto senza precedenti, un influente capo tradizionale del Delta del Niger ha intentato una causa milionaria contro Shell, chiedendo 12 miliardi di dollari per l'inquinamento devastante che ha colpito la sua terra. La battaglia legale di Bubaraye Dakolo ridisegna il fronte della responsabilità ambientale e dei diritti delle comunità locali. Una sfida che potrebbe cambiare le sorti del petrolio in Nigeria e oltre.

Un influente capo tradizionale del Delta del Niger, in Nigeria, zona ricca di petrolio, ha chiesto alla Shell di pagare 12 miliardi di dollari per far fronte all' inquinamento ambientale provocato al territorio, prima che lasci la regione. Bubaraye Dakolo, del Regno di Ekpetiama, √® comparso davanti a un'alta corte federale nella citt√† meridionale di Yenagoa, chiedendo risarcimenti per la bonifica dopo decenni di danni ambientali causati dalla Shell, secondo una dichiarazione di una coalizione di gruppi della societ√† civile. Le comunit√† di agricoltori e pescatori del Delta del Niger, cuore della produzione di greggio nigeriana, hanno combattuto anni di battaglie legali per i danni causati dalle fuoriuscite di petrolio nella zona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Autorit√† nigeriana fa causa alla Shell, chiede 12 miliardi

