auto in fiamme nella notte intervengono i vigili del fuoco

fiamme e mettere in sicurezza l’area. La scena, devastante e improvvisa, ha scosso i residenti e riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l’incendio ha lasciato dietro di sé un velo di mistero e preoccupazione che richiede approfondimenti e preventive misure di tutela.

Notte movimentata a Udine, dove intorno alle 3.30 di sabato 21 giugno, è divampato un incendio che ha coinvolto un’autovettura parcheggiata all’angolo tra via Palestro e via Montebello. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per domare le. 🔗 Leggi su Udinetoday.it